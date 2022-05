Bloemen neergelegd bij zorgboerderij Alblasserdam

Premium Binnenland

Politie zat John S. al op de hielen na dood veroordeelde zedendelinquent Johan Quist

Wie is de 38-jarige John S. uit Oud-Alblas, die ervan wordt verdacht vrijdag een 34-jarige vrouw en een 16-jarig meisje in een zorgboerderij in Alblasserdam in koelen bloede te hebben doodgeschoten? S. wordt ervan verdacht eerder deze week in Vlissingen schoenmaker Johan Quist (60) in zijn zaak te h...