Borger in de ban van terrorkraai: ’Mijn nek zat onder het bloed’

Premium Binnenland

Reconstructie: waarom ruimde minister Wiebes ineens alsnog het veld?

De val van het derde kabinet-Rutte was er eentje in slow motion. Velen zagen het aankomen, hoewel de VVD lang tegenstand bleef bieden. Wat gebeurde er in de coalitie in de laatste dagen van Rutte III? En waarom ruimde minister Eric Wiebes ineens alsnog het veld? Een reconstructie.