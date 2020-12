Wonder-baby viert eerste kerst: ’Dankbaar en trots’

De ouders van Elodie vertellen het hartverwarmende verhaal aan een journaliste van het Britse Metro. Afgelopen kerst moest het meisje geboren worden. Maar een scan na twintig weken beloofde al niet veel goeds. „Ik viel bijna flauw, en riep: gaat ze dood?!”, haalt moeder Jess (37) terug.

De baby had een zeldzame ziekte aan het hart. Vier afwijkingen maakten een operatie noodzakelijk. Het slechtnieuwsbericht van de dokter kwam niet eens binnen, herinnert moeder Jess zich. „Ik hoorde alleen maar rare woorden als ’operatie’ en ’overlevingskans’.”

Nog meer onheil

Toen de moeder, senior manager bij PwC, acht maanden zwanger was, kwam er meer tegenspoed: de baby had een afwijking tussen slokdarm en luchtpijp. Meteen na geboorte zou ze een operatie moeten ondergaan. Jess: „Die dag verloor ik mezelf. Ik kwam bij de dokter, zat, en kon alleen nog huilen.”

De kans dat een kind van beide aandoeningen last heeft, zijn extreem klein. De goden waren vader en moeder slecht gezind, leek toen. Het koppel bleef dicht bij elkaar. De ’geweldige en super-positieve’ Russel sleepte moeder Jess erdoorheen.

Geboorte

Op 17 december werd Elodie geboren. Te klein. Ze huilde niet, aanvankelijk, maar opende haar ogen op de borst van moeder Tess en begon toen – goddank! – te snikken. De operatie liep echter op een drama uit. De baby kreeg een longontsteking. Dat sluimerde, totdat het op eerste kerstdag helemaal misging. Eén long begaf het, de andere had grote problemen. Elodie kreeg een nieuwe spoedoperatie. „Ze brachten haar in coma, aan de beademing.”

„Op eerste kerstdag zaten we daar, in shock. Wat nog erger was: andere ouders kwamen naar hun kinderen die ook prematuur waren geboren. Hoorden we ze liedjes zingen. Ik wilde ze allemaal weg hebben.”

Kerst in 2019 en 2020: voor Jess en haar dochter kon het contrast niet groter. Ⓒ European Press Agency (EPA)

Gelukkig begonnen de longen van Elodie te herstellen na 24 uur. Ze werd uit coma gehaald. Jess kon haar dochter op oudejaarsavond voor het eerst vasthouden. Wel bleef het meisje heel januari in het ziekenhuis. Maar toen Jess de baby op een avond vasthield, aan het eind van de maand, trok ze wit weg. Haar zuurstofniveau was 40 tot 60 procent gedaald. „Een enorme shock, omdat een paar dagen van tevoren we ons ein-de-lijk klaar konden maken om haar mee naar huis te nemen.” Elodie lag wederom aan de slangetjes en de beademing.

Maar ze herstelde opnieuw en mocht naar huis. Familie en vrienden spreken van een ’miracle baby’.

Kerst

Anno 2020 lijkt Elodie – behoudens een litteken op de borst en de jaarlijkse hartscan – op ieder ander meisje. „Je ziet totaal niet waar ze doorheen is gegaan. Ze is gewoon een klein, blij kind dat gefascineerd haar eerste kerstboom bekijkt”, zegt Jess, die vooral ’dankbaar’ is. „Als ik naar haar kijk, vervult het me van trots. Ik weet hoe ze heeft gevochten om hier te zijn. En van hoe ver ze is gekomen.” Het gezin heeft afgelopen week de eerste verjaardag van Elodie gevierd. Nu vieren ze kerst thuis, in kleine kring. Ingetogen. „We willen vieren wat we afgelopen jaar niet hebben gehad, en wat we bijna nooit meer hadden gekregen.”