Colombiaanse topcrimineel opgepakt in Nijeveen: ’Heroïnekoning’ kreeg 32 jaar cel in VS

Een kopstuk van een internationale drugsbende in Amerika is een van de verdachten die bij de inval in de cocaïnewasserij in Nijeveen is opgepakt. Het gaat om de geboren Colombiaan Alejandro C. (40). De ’narcoticakoning’ werd in de VS veroordeeld tot 32 jaar cel.