Biden in speech: niet normaal dat meningsverschillen worden opgelost met een hamer

Biden sprak kritisch over Trumps die nog altijd zonder bewijs beweert dat de laatste presidentsverkiezingen gestolen zijn. Hij wees erop dat honderden Republikeinse kandidaten ook nog steeds de nederlaag van Trump weigeren te accepteren. „Er zijn kandidaten voor elk ambtsniveau in Amerika, van congreslid tot gouverneur die niet willen beloven dat ze het resultaat zullen accepteren van de verkiezingen waaraan ze zelf meedoen.”

Met het niet accepteren van verkiezingsuitslagen zal Amerika „het pad naar chaos” inslaan, zo waarschuwde Biden. Hij noemde het verder „ongekend, onwettig en on-Amerikaans.” Er hangt dus veel af van deze verkiezingen, zei Biden. „In een normaal jaar worden we niet geconfronteerd met de vraag of de stem die we uitbrengen de democratie in stand houdt of in gevaar brengt. Dit jaar is dat wel zo.”

Biden sprak zich ook uit tegen politiek geweld en intimidatie van kiezers. Afgelopen vrijdag werd de man van de Democratische leider Nancy Pelosi met een hamer aangevallen in zijn huis. Hij raakte daarbij ernstig gewond. Volgens de politie was de actie specifiek gericht op Nancy Pelosi. „Sta daartegen op en spreek je ertegen uit.” hij benadrukte dat het niet normaal zou moeten zijn in Amerika dat meningsverschillen worden opgelost met „een rel, een menigte, of een kogel of een hamer.”

Union Station

Het was niet voor niets dat Union Station als locatie voor de toespraak werd gekozen. Het ligt op een korte afstand van het Capitool, waar op zes januari vorig jaar gewelddadige rellen en een bestorming plaatsvonden. Toen Biden het over de aanval op Pelosi had, legde hij een verband tussen de twee. „De aanvaller kwam het huis binnen vragend ’waar is Nancy, waar is Nancy.’ Dat zijn dezelfde woorden die de meute gebruikte toen ze het Capitool bestormen op zes januari.’

Biden hield zijn speech als president, maar deed dat op een verkiezingsbijeenkomst voor de Democratische Partij. Vanuit Republikeinse hoek kreeg hij dan ook kritiek. De waarschuwing was immers tegelijkertijd een manier om Democraten naar de stembus te krijgen. Republikeinen zien bovendien de aanval op Pelosi niet als politiek gemotiveerd. Ook vindt een groot deel dat de verkiezingen echt gestolen zijn, en dat het geweld op zes januari overdreven wordt.