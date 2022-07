Pool komt op vrije voeten door fout OM: ’Het is spijtig en niet meer terug te draaien’

De man zat al sinds november vorig jaar in overleveringsdetentievoorlopige hechtenis. De rechtbank in Amsterdam stond in mei toe dat de man wordt overgedragen aan Polen voor berechting, maar de feitelijke overlevering liet op zich wachten.

Het Openbaar Ministerie is wettelijk verplicht om iedere dertig dagen te vragen om verlenging van de gevangenhouding. Dat is zeker bij buitenlandse verdachten gebruikelijk, om te voorkomen dat ze zich aan berechting onttrekken.

Te laat ingediend

Tijdens een raadkamerzitting woensdagmiddag ontdekte advocaat Herman Loonstein dat het OM die vordering een dag te laat had ingediend. De officier van justitie bleef geen andere optie over dan met het schaamrood op de kaken zelf te vragen om afwijzing van de vordering gevangenhouding.

Het OM bevestigt de fout. ,,Het is spijtig en niet meer terug te draaien.” Volgens de woordvoerder blijft overlevering aan Polen nog steeds mogelijk, maar kan de Pool niet langer worden vastgehouden om te voorkomen dat hij er vandoor gaat. ,,Hij staat wel Europees gesignaleerd”, aldus de woordvoerder. De man is meteen op vrije voeten gesteld.