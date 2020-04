Trumps nieuwste kop van Jut: de WHO

Trump haalt uit naar een journalist van ABC News tijdens zijn dagelijkse persconferentie. De Amerikaanse president lijkt er een gewoonte van te maken om elke dag een journalist de les te lezen die hem een kritische vraag stelt. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - De Amerikaanse president Donald Trump heeft fel uitgehaald naar de Wereld Gezondheids Organisatie WHO. Hij beschuldigde gisteren tijdens een persconferentie in het Witte Huis de WHO ervan teveel de oren te laten hangen naar China, slechte adviezen te geven en dreigde de Amerikaanse bijdrage aan de VN-organisatie op te schorten.