Amerikaan ook verdacht van ontucht Hania

De man is maandagmiddag voorgeleid aan de Rotterdamse rechter-commissaris die besloot dat hij veertien dagen langer vast moet zitten. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) wordt de man naast ontucht ook verdacht van het onttrekken van het meisje aan het wettig gezag.

Hania verdween donderdagmiddag nadat ze op school had gezegd eerder weg te moeten naar de orthodontist. Haar moeder sloeg meteen alarm omdat ze normaal gesproken stipt op tijd thuis was. De politie begon meteen met een grootschalig onderzoek dat na een 24 uur durende klopjacht eindigde in het Hilton Hotel in Rotterdam. Daar werd het vermiste meisje in gezelschap van de Amerikaan gevonden.

,,Het onderzoek naar wat er met het meisje precies is gebeurd tussen het tijdstip van haar verdwijning en het moment dat zij werd aangetroffen wordt voortgezet. Ook onderzoekt de politie, zowel in Nederland alsook in Amerika, hoe de verdachte met haar in contact is gekomen wat dat contact inhield”, aldus het OM. De Amerikaan zit in volledige beperkingen, wat inhoudt dat hij met niemand behalve met zijn advocaat contact mag hebben.

B., die in de Amerikaanse staat Washington woont was donderdag speciaal voor een afspraak met het meisje naar Nederland gevlogen. Hij had vermoedelijk een afspraak met de scholiere gemaakt nadat hij met haar in contact was gekomen in de chatroom van het online paardenspel Star Stable. In die chatroom zat ook zijn dochter die hij achttien jaar geleden kreeg met een Nederlandse vrouw. Dat bevestigde de moeder van de dochter via haar advocaat mr. Machteld Roethof. Deze vrouw laat via haar raadsvrouw weten negentien jaar geleden door de Amerikaan te zijn verkracht.

