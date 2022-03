Aantal coronagevallen stijgt snel door carnaval en versoepelingen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde in de afgelopen zeven dagen 439.775 positieve tests. Dat is een toename van bijna 79 procent ten opzichte van de week ervoor. Toen waren er nog geen 250.000 bevestigde besmettingen.

Jongeren

Veel jongeren zijn besmet geraakt met het coronavirus. Het aantal positieve tests in die groep ligt de laatste tijd sowieso al hoog, maar is in de afgelopen week bijzonder snel toegenomen. Dat komt naar voren uit de wekelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In de laatste zeven dagen zijn in totaal 439.775 positieve tests geregistreerd. Daaronder zijn 60.738 mensen van 20 tot en met 24 jaar oud. Dat is 104 procent meer dan een week eerder, dus ruim een verdubbeling. Verder testten ruim 56.000 25- tot en met 29-jarigen positief, een toename van 101 procent. Bij 15- tot en met 19-jarigen steeg het aantal gevallen met 102 procent.

Coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is van maandag op dinsdag ook gestegen. Er liggen dinsdag 1586 patiënten in het ziekenhuis met het coronavirus, 100 meer dan een dag eerder. Voor de derde dag op rij neemt het aantal opgenomen coronapatiënten toe, laten de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zien.

Op de intensive cares liggen 157 patiënten met Covid-19, dat zijn er vier minder dan op maandag. 1429 coronapatiënten bezetten op de verpleegafdelingen een bed, 104 meer dan een etmaal geleden. Op de ic's zijn tussen maandag en dinsdag 8 nieuwe patiënten met het coronavirus opgenomen, op de verpleegafdelingen 229.

Van de opgenomen patiënten die positief zijn getest op het coronavirus is een deel vanwege een andere oorzaak opgenomen in het ziekenhuis. Dat kunnen bijvoorbeeld mensen zijn die in het ziekenhuis komen voor hun hart of door buikklachten. Na het doen van een coronatest blijkt dat ze toevallig positief zijn. Het LCPS maakt geen onderscheid in de dagelijkse ziekenhuiscijfers tussen patiënten die mét of dóór corona zijn opgenomen.