Duifjes in doos als ’voetbal’ gebruikt door kinderen

De beestjes waren behoorlijk gestrest, maar maken het inmiddels naar omstandigheden goed. Ⓒ Dierenambulance Utrecht

UTRECHT - Een stel kinderen is maandagavond met twee duiven gaan ’voetballen’ die ze in een doos hadden gestopt. Andere kinderen in Utrecht grepen in en brachten de diertjes naar het politiebureau.