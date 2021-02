Vijftien walvissen bij kust Nieuw-Zeeland alsnog overleden

Een groep van 49 grienden, een soort walvissen, werd maandag aangetroffen op zo’n negentig kilometer ten noorden van de toeristische plaats Nelson. Een touroperator had alarm geslagen en daarna probeerden vrijwilligers de dieren nat en koel te houden. Het lukte uiteindelijk om het grootste deel van de grienden naar dieper water te brengen. De geredde dieren zwommen in de loop van de avond weer op zo’n tachtig meter van de kust, bericht Radio New Zealand.

Maar dinsdagochtend werden de dieren weer op hetzelfde strand aangetroffen. 28 grienden zijn nog in leven, zeker vijftien zijn overleden. Ook maandag kwamen al meerdere walvissen om.

Dieper water

Een deel van de grienden zou inmiddels weer proberen naar dieper water te zwemmen, maar een ander deel hangt nog steeds in de buurt van de kust rond. Reddingswerkers zijn ingezet om de dieren te helpen.

Er spoelen vaker grienden aan bij Farewell Spit, een soort haak van zand die uitsteekt in zee. Dat gebeurde de afgelopen vijftien jaar zeker tien keer. Het vorige grote incident vond plaats in 2017. Toen spoelden ongeveer zevenhonderd van deze dieren aan. Zo’n 250 grienden overleefden dat niet.