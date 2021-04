Dood na prik? Immunologen schrikken niet van 225 sterfgevallen na vaccin tegen corona

Een demente vrouw en moeder van 98 jaar in een verzorgingshuis wordt gevaccineerd tegen het coronavirus. Ⓒ Hollandse Hoogte / Hans van Rhoon

Schrikken van het aantal mensen dat na een vaccinatie is overleden is begrijpelijk, maar volgens experts nergens voor nodig. „Willen we uit deze ellende komen, dan moeten we gewoon gaan prikken.”