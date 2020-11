Gemeente Arnhem laat ’hyena’s’ los op overlast

De politie heeft het druk in het Arnhemse Spijkerkwartier. Ⓒ Aldo Allessie

ARNHEM - Als hyena’s jagen ze in hun gebied en omsingelen ze hun prooien. Het is niet voor niets dat de politieactie in het Arnhemse Spijkerkwartier deze naam heeft gekregen. Politie en gemeente willen korte metten maken met de overlast, vaak gerelateerd aan drugs, waar de wijk onder gebukt gaat.