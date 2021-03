Onderzoek coronapatiënt in ziekenhuis: weinig, maar ernstige herseninfarcten

Dit komt voort uit onderzoek onder leiding van wetenschappers van het UMC Utrecht, mede bekostigd door de Hartstichting. Bij bijna 2% van de coronapatiënten traden herseninfarcten op, en iets vaker bij mensen die behandeld werden op de intensive care (2,7%). Opvallend was dat deze patiënten voorafgaand aan de ziekenhuisopname geen groter risico op hart- en vaatziekten hadden dan mensen zonder herseninfarct.

De helft van de herseninfarcten trad op bij relatief jonge coronapatiënten die op de intensive care terechtkwamen; 66,5 jaar gemiddeld. Bij hen verliepen de herseninfarcten ernstiger dan bij patiënten op de verpleegafdeling. Of dit door de ernst van de infectie komt of door andere factoren, is nog niet bekend.

Andere complicaties

De onderzoekers keken bij coronapatiënten ook naar complicaties door bloedstolsels in longvaten: longembolieën. Deze kwamen relatief vaak voor (4,3%), vooral op de IC (12,9%). Van de mensen met een herseninfarct kreeg een op de vijf ook een longembolie, van de mensen zonder herseninfarct ongeveer een op de dertien.

Omdat artsen longembolieën bij veel coronapatiënten op de intensive care zagen, is in de eerste golf een landelijke richtlijn over antistolling bij coronapatiënten ingevoerd. Inmiddels krijgen alle coronapatiënten in het ziekenhuis antistolling om deze complicaties te voorkomen. Onderzoek moet nog uitwijzen of als gevolg van deze richtlijn minder longembolieën en herseninfarcten optreden.

De wetenschappers onderzochten bij 2147 coronapatiënten uit 16 Nederlandse ziekenhuizen of er bij hen herseninfarcten optraden. Ze volgden deze patiënten van 1 maart tot 1 augustus 2020 vanaf ziekenhuisopname tot ontslag.