Het is weer raak: bestuurder ’parkeert’ auto met ballonnetjes op paal

„De bestuurder verloor de macht over het stuur in een bocht, ramde een stenen muur en reed zich muurvast op een verkeerspaal”, laat een omstander weten. De auto stak uiteindelijk met de ’neus’ de lucht in.

Ⓒ Marco van Deick/Persbureau Heitink

De bestuurder zou niet gewond zijn geraakt, aldus een omstander. De politie heeft nog niet gereageerd. In de auto lagen ballonnetjes.

Ⓒ Marco van Deick/Persbureau Heitink

Regionale politiediensten hebben eerder alarm geslagen over een vermoedelijke toename aan lachgas in het verkeer. Keer op keer duiken ongelukken op waarbij lachgasballonnen in een auto worden aangetroffen.

Stijging

In augustus 2019 bleek uit een inventarisatie van de politiesystemen dat het lachgasgebruik in het verkeer inderdaad groeit. In 2016 waren er slechts tientallen incidenten, terwijl er in de eerste helft van 2019 al 960 incidenten werden geteld.

Bekijk ook: Campagne moet jongeren weerhouden van lachgas in verkeer

„Wij zien mensen gevaarlijke manoeuvres uithalen in het verkeer, doordat zij een ballon aan het vullen zijn of aan de mond zetten”, zei hoofdinspecteur Paul Broer. „Ook al is de werking van lachgas van korte duur, het is direct van invloed op de rijvaardigheid.”

Bovendien kan lachgas na uren nog uitwerking hebben op je rijkunsten, waarschuwt het Trimbosinstituut.