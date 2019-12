Auto met flinke hoeveelheid lachgaspatronen crasht tegen kunstwerk

EINDHOVEN - Vier mannen zijn in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt toen ze met hun auto tegen een metalen kunstwerk reden in Eindhoven. Ze zijn ter controle overgebracht naar een ziekenhuis, meldt de politie. In de auto, die flink beschadigd raakte, lagen meerdere lachgaspatronen. Het is niet duidelijk of de bestuurder hiervan onder invloed was.