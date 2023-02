OORLOG IN OEKRAÏNE Dag 345 van de invasie LIVE | Oekraïne wil Wagner-baas keihard aanpakken voor ’duizenden oorlogsmisdaden’

Jevgeni Prigozjin Ⓒ ANP

Na bijna een jaar vechten in Oekraïne wordt de roep om westerse wapens steeds luider. Tanks worden geleverd, maar Oekraïne vraagt ook om straaljagers, regeringsleiders buigen zich bij voortduring over deze vragen. Oekraïne verwacht rond de verjaardag van de inval, op 24 februari, een Russisch offensief. Volg in dit liveblog de laatste ontwikkelingen.