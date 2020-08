RIVM: ’Geen negatief reisadvies Rotterdam’

Van den Hof noemt die toename, een verdriedubbeling in de afgelopen twee weken, ’zorgwekkend’. Rotterdam was de afgelopen periode de grootste brandhaard van Nederland. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn daar 116 nieuwe ziektegevallen vastgesteld. In heel Zuid-Holland zijn in totaal nu ruim twaalfduizend besmettingen geregistreerd.

„Het is een teken dat mensen zich weer aan de maatregelen moeten houden en zo voorkomen dat het virus overslaat naar zwakkeren van de bevolking en naar de rest van Nederland. Ik zie het ook in mijn eigen omgeving. Mensen worden steeds makkelijker, alhoewel gelukkig niet iedereen”, aldus Van den Hof.

In vrijwel alle regio’s is het percentage positieve coronatesten hoger dan vorige week, met name in Rotterdam-Rijnmond, Amsterdam, West-Brabant, en Haaglanden. Het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis ligt is dinsdag niet veranderd. Het zijn er 109, precies evenveel als op maandag. Ruim de helft ligt in een ziekenhuis in de zorgregio’s rond Amsterdam en Rotterdam, meldt Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. „Dat komt overeen met de regionale verschillen in het aantal nieuwe besmettingen.”

Mondkapje op

Het dragen van een mondkapje wordt woensdag al verplicht op drukke plekken in Amsterdam en Rotterdam. De veiligheidsregio’s benadrukken dat het geen vervanging is van de anderhalvemetermaatregel. „Mensen die de maatregelen niet opvolgen worden hierop aangesproken. Dit kan leiden tot het verzoek het gebied te verlaten of een boete”, aldus de veiligheidsregio Rotterdam.

Eerder sloot burgemeester Ahmed Aboutaleb per direct drie horecazaken en een sportkantine in Rotterdam. Ondanks verschillende waarschuwingen waren volgens de gemeente de coronamaatregelen niet nageleefd.

