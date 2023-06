Premium Het beste van De Telegraaf

’Dier kan hier in alle rust op krachten komen’ Oekraïense leeuwin met trauma opgevangen in Friesland: ’Ze krijgt vlees uit onze regio’

Door André Spaansen Kopieer naar clipboard

De jonge leeuwin Vasylyna rust in Friesland uit van de lange reis vanuit het oosten van Oekraïne. Ⓒ Anne van der Woude

Nijeberkoop - De jonge leeuwin Vasylyna komt deze dagen in Friesland bij van een lange reis vanuit het oosten van Oekraïne. De grote katachtige werd tijdens de voortdurende strijd rond Charkov gered uit particulier bezit. De leeuw was zelf ontsnapt uit een huis en ging prompt zwerven, tot ze in een dorp verderop werd gevangen.