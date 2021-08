Maffiabaas Raffaele Imperiale opgepakt

Meerdere opsporingsbronnen op het hoogste niveau en autoriteiten in Italië bevestigen de arrestatie aan De Telegraaf, die in Dubai zou hebben plaatsgevonden. Maar geen enkele instantie wil officieel iets zeggen over de aanhouding.

Schimmenspel

Een reden voor het schimmenspel kan zijn dat de verschillende landen die betrokken zijn geweest bij de aanhouding en het onderzoek naar de vermeende cocaïnesmokkelaar, de aanhouding gecoördineerd naar buiten willen brengen. Ook om onderzoeksredenen kan de arrestatie nog worden stilgehouden.

Imperiale staat bovenaan de ’most wanted’ lijst van justitie in Italië. Hij behoort tot de gevreesde Camorra, de maffia-organisatie uit Napels die volop actief is in Nederland. In 1996 nam hij de coffeeshop Rockland over in Amsterdam en zette met de in 2008 geliquideerde crimineel Rick van de Bunt een cocaïnelijn op. Ze zouden vele miljoenen euro’s hebben verdiend.

Meesterdief Okkie Durham

In 2002 kocht Imperiale twee werken van Van Gogh die uit het Van Goghmuseum in Amsterdam waren gestolen door de meesterdief Okkie Durham. De maffiabaas gebruikte ze als onderpand bij de handel in coke met Zuid-Amerikaanse clans. Imperiale verstopte ze in een woning in Castellammare di Stabia bij Napels waar ze in 2016 werden ontdekt.

Imperiale nestelde zich in Dubai waar hij net als andere gangsters uit Europa ongemoeid werd gelaten door de autoriteiten. De Amerikaanse Drug Enforcement Agency (DEA) observeerde Imperiale daar in de zomer van 2017 in het peperdure zevensterrrenhotel Burj al Arab. Imperiale was er op de bruiloft van de Ierse gangster Daniel Kinahan. Ook een Bosnische topcrimineel was er aanwezig.

Rico ’De Chileen’ R.

De DEA stuurde de informatie naar de politie in Nederland. Er zou sprake zijn van een samenwerkingsverband tussen de inmiddels opgepakte Ridouan Taghi en Rico ’De Chileen’ R., de Ierse Kinahan-clan en de Bosnische groep rond Edin G. In het onderzoek naar Rico R. kwam naar voren dat R. nauw contact had met Imperiale middels PGP-berichten.