Nieuw borstkankermedicijn niet vergoed door hoge prijs: ’Niet ondenkbaar dat dit vaker gaat gebeuren’

Den Haag - Een nieuw medicijn tegen borstkanker wordt niet opgenomen in het basispakket omdat het ministerie het te duur vindt. Dat schrijft minister Kuipers (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer. Patiënten die met het medicijn behandeld worden, leven gemiddeld ruim vijf maanden langer.