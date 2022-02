Hongarije wil geen extra NAVO-troepen op zijn grondgebied

De Verenigde Staten hebben extra militairen in Roemenië en Polen gestationeerd, terwijl Duitsland versterkingen naar Litouwen heeft gestuurd en ook Nederland extra manschappen toezegde. De NAVO had al troepen in Estland, Letland, Litouwen en Polen, maar Szijjártó stelt dat er geen extra troepen naar Hongarije zullen komen.

„Nee, daar zijn we niet mee akkoord gegaan omdat we al NAVO-troepen in het land hebben, de Hongaarse strijdkrachten, die goed in staat zijn de veiligheid van het land te garanderen. Dus hebben we geen extra NAVO-troepen nodig,” aldus Szijjártó.

Dringend beroep

De minister deed een dringend beroep op de VS, Europa en Rusland de somberste scenario’s in de Oekraïne-crisis te vermijden, omdat Centraal-Europa de grootste verliezer zou zijn als het tot een conflict zou komen. Volgens Szijjártó doet de huidige crisis denken aan de Koude Oorlog en de „vele decennia die we toen geleden hebben”.

„Daarom willen we niet dat die tijden terugkomen. We vragen, we smeken de internationale gemeenschap om haar best te doen om de terugkeer van de Koude Oorlog te voorkomen, om zelfs de terugkeer van de geest van de Koude Oorlog te voorkomen, omdat we van de geschiedenis geleerd hebben dat als er een Oost-West-conflict speelt de landen in Centraal-Europa verliezen, en we willen geen verliezers meer zijn," aldus Szijártó.

Sancties

Washington en de EU hebben Moskou gewaarschuwd dat een inval in Oekraïne „enorme gevolgen” zal hebben voor Rusland, daarbij schermend met zware economische strafmaatregelen. Maar Szijjártó gelooft in dergelijke sancties. „Als je naar de sancties kijkt, ze werken niet. De handel tussen Duitsland en Rusland is alleen maar toegenomen sinds ze zijn ingesteld”.

De EU-sancties weren bepaalde Russische banken en bedrijven van de Europese primaire en secundaire kapitaalmarkten en verbieden de in- en uitvoer van defensiegerelateerde goederen. De strafmaatregelen zijn in 2014 na de Russische annexatie van de Krim ingevoerd, en werden begin dit jaar weer verlengd.

„Mijn standpunt is dat als we het over verdergaande sancties hebben, we ook moeten kijken naar de impact van de sancties die we al hebben ingevoerd,” aldus Szijártó. Eerder liet de Hongaarse premier Viktor Orbán zich in soortgelijke bewoordingen uit.