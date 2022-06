Duitse media: bekentenis gevonden in auto die inreed op menigte Berlijn

Kopieer naar clipboard

Onderzoek in Berlijn. Ⓒ ANP / SIPA USA

BERLIJN - De automobilist die is opgepakt voor het inrijden op een menigte in Berlijn, heeft in de auto een brief met een betekenis achtergelaten. De Duitse krant Bild meldt dat en citeert een onderzoeker die zegt dat er geen sprake is van een ongeval. Wat er precies in de brief staat, is niet duidelijk.