Politie Berlijn: onderzoek dodelijk auto-incident nog gaande

Volgens de laatste informatie van de politie zijn veertien personen gewond geraakt, van wie verscheidene ernstig. Ze behoorden allen tot een groep scholieren uit Bad Arolsen in de Duitse deelstaat Hessen die onder begeleiding van enkele leraren op bezoek was in de hoofdstad. Een vrouwelijke begeleider kwam om het leven, een andere docent raakte zwaargewond. Volgens hulpverleners zijn vijf of zes slachtoffers er slecht aan toe.

De 29-jarige Armeens-Duitse automobilist reed woensdag op de Kurfürstendamm de stoep op, waar tal van mensen liepen, en boorde zich 200 meter verder, op de Tauentzienstrasse, in een etalage. Ook hij is naar een ziekenhuis gebracht. De politie is met steun van een speciale eenheid naar de woning van de man in de wijk Charlottenburg gegaan om die te doorzoeken.

Bovendien is contact gezocht met zijn zus, op wier naam de wagen zou staan. Een politiewoordvoerder zei woensdagavond tegen persbureau DPA dat er "aanwijzingen zijn die de theorie ondersteunen van een psychische noodsituatie" bij de bestuurder. Hij benadrukte echter dat dit slechts een van de richtingen is waarin het onderzoek gaat en dat nog niets is uitgesloten.

VIDEO: Correspondent Rob Savelberg is op de plek van het incident en hoorde van ooggetuigen dat de dader meermaals met 150 km/u op mensen inreed. Tekst loopt door onder de video.