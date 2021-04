RIVM door het stof om uitspraken Van Delden over AstraZeneca

In een interview met het AD reageerde Van Delden zaterdag op de vraag of hij het zou begrijpen als 65-plussers besluiten te wachten op het Pfizer-vaccin, dat ze binnenkort bij de GGD kunnen krijgen, zodat ze geen AstraZeneca hoeven te ontvangen. „Terecht. Als ik 66 zou zijn en de huisarts zou me bellen, zou ik me ook afvragen: vandaag AstraZeneca, of over twee of drie weken Pfizer? We gaan huisartsen daarom nog preciezer beleveren, zodat kleinere leveringen mogelijk zijn en ze daardoor minder overhouden.”

Dalende vaccinatiebereidheid

Die uitspraak leidt tot woede bij huisartsen. Zij signaleerden de afgelopen weken toch al een dalende vaccinatiebereidheid bij 60-plussers omtrent AstraZeneca, naar aanleiding van de berichten over de zeer zeldzame bijwerkingen van ernstige trombose in combinatie met bloedingen. Als gevolg wordt AstraZeneca sinds begin april niet meer aan 60-minners toegediend. Omdat 60-plussers ook minder happig erop zijn, dreigen huisartsen doses over te houden.

De Crooswijkse huisarts David Oei snapt de uitspraken van de RIVM-vaccinatiechef dan ook niet. „Van Delden noemt het terecht dat ouderen op Pfizer wachten, in plaats van snel te kiezen voor AstraZeneca. Waarom dan, Jaap? Juist voor die ouderen is AstraZeneca toch veilig? Realiseer je je dat vanaf dit moment elke oudere die in afwachting van Pfizer besmet raakt en ernstig ziek wordt, op het conto kan worden geschreven van de mensen die deze angstcampagne vormgeven? Realiseer je je dat jij, als vaccinatiechef van het RIVM, ouderen het advies geeft om te wachten?”

Twijfels over veiligheid

Hij benadrukt hoeveel moeite het huisartsen nu al kost om AstraZeneca weg te prikken, vanwege twijfels over de veiligheid van het vaccin.

„Mijn assistentes lopen op hun tandvlees van de vragen over de vaccinaties. Wij moeten – zeker in achterstandswijken met allerlei taalbarrières – de blaren op de tong praten om ervoor te zorgen dat we een paar prikken kunnen zetten, en we moeten iedereen persoonlijk benaderen om ervoor te zorgen dat we zeker weten hoeveel mensen er wel/niet komen om spillage te voorkomen, en dan staat de vaccinatiechef van het RIVM in de krant: onze inspanningen om mensen van een reële en juiste risico-inschatting te voorzien, haal je volstrekt onderuit. Heb je de laatste besmettingscijfers gezien?”

"Boodschap zou juist moeten zijn: néém AstraZeneca"

Ook de Landelijke Huisartsen Vereniging reageert ontsteld. „Het AstraZeneca-vaccin is goedgekeurd voor deze leeftijdsgroep. De boodschap zou juist moeten zijn: néém AstraZeneca. We hadden veel liever gezien dat de landelijke vaccinatiestrategie gewoon onderstreept zou worden, in plaats van het openlijk uitspreken van twijfels.”

De Zwolse huisarts Marco Blanker moest afgelopen week nog tientallen vaccins weggooien omdat de opkomst lager was dan verwacht en hij te veel vaccins voorbereid had. „Dan zijn deze uitspraken van het RIVM gewoon onhandig. Ze wekken de indruk dat het beter is om te wachten en dat het AstraZeneca-vaccin niet goed genoeg is. Terwijl het een zeer effectief middel in de bestrijding van de pandemie is, met veel meer voordelen. Dit helpt gewoon niet.”

’Veel waardering’

Het RIVM gaat in een reactie door het stof. „Wij betreuren de onrust die is ontstaan onder huisartsen naar aanleiding van uitspraken over het AstraZeneca-vaccin. We hebben veel waardering voor al het werk dat in dit COVID-jaar is verzet door de huisartsen. Gezamenlijk met alle ketenpartners willen wij Nederland zo snel mogelijk vaccineren en beschermen tegen de gevolgen van COVID-19.”

„De Gezondheidsraad heeft geadviseerd AstraZeneca in te zetten voor de groep 60-65 jaar en de huisartsen vaccineren momenteel deze groep van circa 1 miljoen mensen”, vervolgt het RIVM. „Daarvoor is nu én voor de tweede prik zeker nog AstraZeneca nodig. Een goed vaccin dat bescherming biedt tegen de gevolgen van Covid en waarvoor de huisartsen alles op alles zetten om zoveel als mogelijk mensen uit deze groep te vaccineren.”