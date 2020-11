Halsema ontbreekt in Sinterklaasjournaal: ’Het had geen prioriteit’

Van de 355 Nederlandse burgemeesters leverden er elf geen filmpje voor het Sinterklaasjournaal. De 344 andere burgemeesters spraken allemaal een boodschap in waarin zij kinderen uit zijn of haar stad bedanken voor het opsturen van een tekening naar Sinterklaas.

Een woordvoerder van de gemeente Amsterdam stelde woensdag dat Halsema eerder geen tijd had om het filmpje in te spreken en dat zij dat deze week alsnog zal doen. Maar wat de NTR betreft, is dat een gepasseerd station.

’Geen prioriteit’

„Het Sinterklaasjournaal heeft in augustus en september herhaaldelijk contact gezocht met de gemeente Amsterdam”, laat een woordvoerder weten. „Wij kregen steeds als antwoord dat de burgemeester van Amsterdam, mevrouw Halsema, geen prioriteit gaf aan ons verzoek. Dat vonden en vinden wij ontzettend jammer, omdat juist de hoofdstad niet mag ontbreken volgens ons.”

Toen eind september duidelijk werd dat vrijwel alle steden meededen aan het initiatief, heeft de NTR nogmaals contact gezocht met Halsema. „Maar helaas konden we Amsterdam toch niet overhalen.” De makers van het Sinterklaasjournaal hebben daarna zelf een oplossing bedacht; nu staat de „hoofdambtenaar van bijzaken” (cabaretier Ronald Snijders) kinderen uit de hoofdstad en de tien anderen gemeenten te woord. „We zoeken bij het Sinterklaasjournaal altijd creatieve oplossingen voor problemen.”

Naast de burgemeesters van Amsterdam doen ook die van Aalten, Eijsden-Margraten, Heerde, Lelystad, Purmerend, Putten, Sint Anthonis, Steenbergen, Terschelling en Zoeterwoude niet mee.