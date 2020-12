Deelnemer Belgische Boer Zoekt Vrouw aangevallen nadat hij boerin per telefoon dumpt

Het leek allemaal zo mooi, Veerle dacht in Thibaut de man van haar leven gevonden te hebben. Hij had dezelfde interesses, had een t-shirt laten maken met ’Thibaut zoekt Veerle’ en bracht haar ontbijt op bed. De twee waren smoorverliefd en zouden gaan samenwonen. Maar toen kreeg Thibaut koudwatervrees en dumpte zijn vriendin telefonisch. „Ineens belde hij me op. Om te zeggen dat hij zich er niet meer goed bij voelde. Dat hij net dat laatste stukje verliefdheid miste om de stap te zetten. Ik kon het amper geloven”, zo vertelde Veerle eerder al aan Het Nieuwsblad.

Maar nu blijkt dat naast Veerle ook een fan van het programma hem zijn actie niet in dank afgenomen heeft. Hij is aangevallen, zo vertelt Thibaut aan Dag Allemaal. Het gebeurde tijdens zijn werk als beveiliger, maar de aanvaller verwees naar „zijn laffe daad” in het televisieprogramma. Thibaut wordt ook per post en e-mail bedreigd; hij kreeg al meer dan driehonderd haatberichten.

Volgens Thibaut gaan hij en Veerle respectvol met elkaar om en de boerin laat weten er voor hem te zijn. „Zo erg, ik steun hem waar ik kan.”