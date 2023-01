Automobilist (19) overlijdt na botsing tegen boom in Deurne

Ⓒ Persbureau Heitink

DEURNE - Een 19-jarige automobilist uit het Noord-Brabantse Deurne is zaterdagmorgen in zijn woonplaats om het leven gekomen nadat hij met zijn voertuig tegen een boom was gebotst.