Urn met as gevonden in Almelose kringloopwinkel

De urn met as gaat niet in de verkoop, bezweren medewerkers van de kringloopwinkel. Ⓒ Mark Mensink

ALMELO - In kringloopwinkel Wawollie in Almelo hebben medewerkers een lugubere vondst gedaan. Een kleine urn, bijna vol met as van een overledene en handgeschreven briefje waarop een datum staat, dook op tussen een verzameling ingebrachte boeken. „Ja, daar stonden we toch wel even van te kijken”, zegt filiaalchef Peter de Leeuw.