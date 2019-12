Impeachment impasse

Impeachment domineerde de Amerikaanse voorpagina’s gisteren. Ⓒ Foto AFP

WASHINGTON - Het Huis van Afgevaardigden heeft nog maar net voor impeachment van president Trump gestemd, of de Democraten en Republikeinen ruziën al over de volgende stap. De Democraten willen hun aanklachten nog niet naar de Senaat sturen, waardoor de procedure niet verder kan. De Republikeinen zijn verontwaardigd; president Trump gaat boos in de aanval.