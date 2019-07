Geen boete voor verkeersaso’s Schipholtunnel

Dat bevestigt de politie Noord-Holland. „Het is niet vastgesteld door officiële camera’s van de politie”, aldus een politiewoordvoerder. „Dus kunnen wij die beelden niet gebruiken.” De automobilisten ontkomen daardoor aan een boete van 240 euro. „En die mag van ons nog vijf keer zo hoog worden”, vindt Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland. „Rijkswaterstaat sluit die tunnel niet voor niets af. Het is schandalig en levensgevaarlijk.”

"’Het is schandalig en levensgevaarlijk’"

Dat beaamt Henk Voerman van Rijkswaterstaat. „Zo’n rood kruis staat er niet voor niets”, vertelt hij. „Elk rood kruis dat wordt genegeerd is er één teveel. Wat betreft de Schipholtunnel ging het vanmiddag om tunnelveiligheid. Mocht er een ongeluk gebeuren, heb je onvoldoende middelen om de veiligheid van andere weggebruikers te garanderen.” Hij geeft aan dat niet bekend is hoevéél mensen de kruizen negeerden.

’Egoïstisch’

Maar volgens Stomphorst is het gedrag ’hoe dan ook schandalig’. „Je kan zo’n kruis haast niet missen. En mensen weten donders goed dat het niet mag, maar doen het toch. Het is egoïstisch om te doen, omdat achter een rood kruis regelmatig mensen werken die ook gewoon aan het einde van de dag naar hun gezin willen.”

Maar deze ’egoïsten’ komen er dus zonder boete vanaf, en volgens RWS is dat eigenlijk ook wel logisch. „Wij bewaren deze beelden niet”, legt Henk Voerman uit. „Deze dienen puur voor verkeersmanagement en om de actuele situatie in de gaten te houden. Maar we kúnnen ze dus ook niet overdragen aan de politie.”