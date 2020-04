Politie stuurt mensen weg uit te drukke parken

De politie in Den Haag moest ingrijpen in het Zuiderpark in Den Haag, waar het veel te druk was. De politie heeft samen met de gemeente opgetreden en mensen weggestuurd. Hierbij zijn enkele boetes uitgedeeld.

Op foto’s is te zien hoe mensen in grote groepen in het park aanwezig waren en bijvoorbeeld aan het barbecueën waren. Mensen is opgedragen het park te verlaten en de politie houdt de situatie verder in de gaten, laat een woordvoerder weten.

De gemeente ziet na het optreden van de politie geen verdere reden om het park zondag te sluiten. Het is ook weer rustig. De situatie van zondagmiddag zal deze week in de evaluatie worden besproken. Volgens de gemeentewoordvoerder is het op andere plekken in Den Haag, waaronder ook de stranden, rustig gebleven.

Westerpark in Amsterdam

Ook in het Westerpark in Amsterdam is het erg druk. Politie en handhaving zijn er aan het einde van de middag op uit getrokken om mensen te beboeten.

Ⓒ Inter Visual Studio / Sander Disselkoter

Er zijn teveel mensen die er met het mooie weer op uit zijn gegaan en ze houden zich niet aan de anderhalve meter afstand.

Met een megafoon werd omgeroepen dat er gehandhaafd zou worden.

Te rooskleurig

Uit een enquête van vakbond BOA ACP is zondag gebleken dat 73 procent van de boa’s vindt dat er een te rooskleurig beeld bestaat over hoe Nederland zich aan de regels houdt. En 90 procent vindt het noodzakelijk om geweldsmiddelen te krijgen nu ze te maken hebben met de handhaving van de coronamaatregelen. 57 procent van de ondervraagden zegt zich niet veilig te voelen tijdens de uitvoering van het handhavingswerk.

Rotterdam

In Rotterdam waren er zondagmiddag in de binnenstad veel mensen op de been. Op de Lijnbaan gingen veel mensen winkelen, voor zover de winkels open zijn. Ook stonden er lange rijen bij de ijswinkels.

Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

\

Edam

Aan het IJsselmeer in Edam was het ook flink druk. Veel kitesurfers wilden gebruik maken van het goede weer, met flink wat wind, om het water op te gaan. De weg naar het strand stond dan ook vast, omdat veel mensen hun auto in de berm parkeerden.

Ⓒ Hollandse Hoogte / Ramon van Flymen

Bossen

In de bossen zijn ook veel mensen te vinden. Volgens een woordvoerster van Staatsbosbeheer is het „gezellig druk” en houden mensen meestal voldoende afstand volgens de coronaregels. „Er wordt ontzettend veel gesport, gewandeld en heel veel gefietst. Een boswachter noemde de bossen ’de buitensportschool van Nederland’.”

Zo trekken veel gezinnen erop uit, waarbij de ouders bijvoorbeeld hardlopen en de kinderen er op stepjes of skeelers omheen rijden. „Hier en daar moeten we een waarschuwing geven als het iets te druk wordt, maar over het algemeen houden mensen zich goed aan de regels.”