Ecuador roept noodtoestand uit om drugsgeweld: ’Maar één vijand: de drugshandel’

„De laatste jaren is Ecuador veranderd in een land van drugshandel naar een land waar men ook drugs gebruikt”, zei Lasso, die in mei vorig jaar aan de macht kwam.

Eerder op de dag werd gemeld dat de president een nieuwe minister van Defensie heeft aangesteld. Hij benoemde de gepensioneerde generaal Luis Hernandez op deze post en wees daarbij naar het „moment van onvoldoende openbare veiligheid” in het Zuid-Amerikaanse land. Hernandez vervangt Fernando Donoso. „Ecuador maakt een periode van onzekerheid door, een onzekerheid die door verschillende factoren wordt veroorzaakt, waaronder drugshandel”, zei Lasso. Hij benadrukte dat het land „sterkere, solidere” strijdkrachten nodig heeft.

Tussen januari en augustus werden 1.427 moorden geregistreerd in het land. Dat zijn er al 55 meer dan in heel 2020, blijkt uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het besluit om de noodtoestand uit te roepen komt een dag voordat de Amerikaanse minister Antony Blinken van Buitenlandse Zaken het land bezoekt. Blinken zal met Lasso onder meer spreken over samenwerking op het gebied van veiligheid, defensie en handel.

Gevangenisoorlog

Eind september kwam het in een gevangenis in het zuidwesten van het land tot gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende bendes die banden hebben met drugshandel en Mexicaanse en Colombiaanse kartels. Daarbij kwamen 119 gevangenen om.

Dit jaar waren er al meerdere bloedige confrontaties tussen rivaliserende bendes in de overbelaste en onderbezette gevangenissen van het land. Er zitten zo’n 39.000 mensen vast in de 65 gevangeniscomplexen in Ecuador, terwijl die zijn ingericht voor grofweg 30.000 gevangenen.