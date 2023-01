Zwarte doos en recorder van neergestort vliegtuig Nepal gevonden

De data in de zwarte doos moet duidelijkheid geven over hoe het vliegtuig kon neerstorten op een heldere dag zonder storm of harde wind. Het kan maanden duren voordat duidelijk is wat er is gebeurd. Omwonenden zagen dat het vliegtuig hevig trilde voordat het neerstortte.

Maandagochtend is de reddingsmissie hervat, maar het is erg bewolkt, waardoor de werkers slecht zicht hebben. Nepal is een van de meest bergachtige landen ter wereld, met acht van de veertien hoogste bergen binnen de landsgrenzen. Daardoor kunnen de weersomstandigheden snel omslaan.

De Nepalese regering heeft een dag van nationale rouw afgekondigd maandag. Ook vliegen er geen vliegtuigen van Yeti Airlines. Een team van vijf mensen doet namens de regering onderzoek naar de crash.