Komende dagen droog en vaak zonnig

Waar het in het zuiden van het land volop zonnig is, kan het in het noorden van het land wat meer bewolkt zijn, weet Weeronline.nl. Geleidelijk breekt de bewolking, zodat ook in de noordelijker gelegen provincies ruimte voor de zon komt. Er zal een zwakke wind waaien vanuit het noordoosten.

In de nacht van zaterdag op zondag daalt de temperatuur naar 4 tot 6 graden in het binnenland. In de kustprovincies blijft het iets warmer.

Zon-dag

Zondag lost de eventuele bewolking snel op en volgt een zonovergoten dag. De zon zal nog iets feller schijnen dan zaterdag.

De dagen na het weekend, maandag, dinsdag en woensdag, wordt het op veel plaatsen 20 tot 25 graden. Vanaf donderdag is er weer kans op regen en onweer.