200.000 euro voor stenen aan de muur in plenaire zaal

Dat schrijft het AD.

Het Binnenhof zal gedurende 5,5 jaar verbouwd worden en daarom is de Kamer verhuisd naar een ruimte in een oud ministeriegebouw in Den Haag. De plenaire zaal is daar nagebouwd, maar het bekende roodkleurige kunstwerk van Rodi van de Wint kon niet mee. Daarom is gekozen voor een ander werk.

Het nieuwe werk is gemaakt door Jos de Putter. Anderhalf jaar heeft hij er aan gewerkt. De panelen, met kluiten, klei en zand zullen in de tijdelijke zaal te zien zijn.

Ⓒ ANP/HH

Brokstukken van het kabinet-Rutte

Niet iedereen lijkt het kunstwerk mooi te vinden. Zo schrijft mr. Pieter van Vollenhoven op Twitter: „Zou je die stenen ook kunnen gooien naar je tegenstander als het debat niet lukt?„Ook vraagt men zich af of het ’de brokstukken van het kabinet-Rutte’ zijn.

"Iedereen is verantwoordelijk voor het niveau van z’n eigen grappen"

Jos de Putter is geraakt door de kritiek en noemt het ’eng en precair’. De bijnaam ’klimwand’ noemt De Putter ’heel Hollands’. „Hier krijgt alles heel snel een bijnaam. Een platte bijnaam, anders blijft het niet hangen. Ik vind het jammer, er is meer te zien hopelijk. Iedereen is verantwoordelijk voor het niveau van z’n eigen grappen.”