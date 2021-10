Australiër vervolgd om paniek zaaien met haaienalarm

Volgens de politie heeft de 48-jarige beklaagde per ongeluk een witte haai gevangen tijdens het vissen en het zendertje van de vin verwijderd dat de regionale autoriteiten ooit aanbrachten om de activiteit van de haai in de gaten te kunnen houden. De man heeft de haai weer vrijgelaten en is met het haaienalarm paniek gaan zaaien langs de kust van de plaats waar hij woont. Hij wordt ervan beschuldigd tussen augustus en september zeven keer opzettelijk akoestische opsporingssignalen in het water te hebben laten afgaan.

De zogenoemde „akoestische zender” zendt een signaal uit dat een haaienalarm activeert als het dier in de buurt van een akoestische ontvanger zwemt. Het alarm wordt dan naar tienduizenden mensen in het gebied gestuurd.

De politie in Albany verwijt hem ook dat door zijn ingreep de eerder te traceren haai nu overal verrassend kan opduiken. De man heeft op zijn minst zeven keer angst gezaaid voor een zogenaamd naderende haai. Het is volgens de politie niet alleen schadelijk door de nodeloze angst, maar ook voor mensen die in de kustwateren actief zijn. De man moet 4 november voor de rechter in Albany verschijnen, berichtten plaatselijke media.