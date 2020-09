12 jaar cel én vrijspraak in zaak fatale drugsdeal

De Rotterdammers kwamen naar Maastricht voor een drugsdeal. T., bijgestaan door advocaat Yehudi Moszkowicz, zou de deal op poten hebben gezet, maar volgens de rechter is er te weinig bewijs dat hij een rol had in de dood van Haddoumi.

Tegen I. en T. had het Openbaar Ministerie respectievelijk negentien en tien jaar cel geeïst. I. is veroordeeld voor doodslag. T. kreeg vijf maanden cel voor drugshandel, maar heeft dat in voorarrest al uitgezeten.