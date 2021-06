Buurt verbijsterd over drugslab boven kinderopvang: ’Dan heb je toch geen geweten?’

Binnenland

Naakte man (27) breekt in bij Friese vliegbasis en kruipt in legerwagen

Een naakte man heeft dinsdagochtend in alle vroegte ingebroken bij Vliegbasis Leeuwarden en fikse vernielingen aangericht. De verwarde Leeuwarder (27) was over een hek geklommen, vertelt woordvoerder Robert van Kapel van de Koninklijke Marechaussee. Hierna kroop hij in een klein legervoertuig en ram...