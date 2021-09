Politie: camerabeelden van 3 nieuwe verdachten vergisontvoering

Op donderdag 5 augustus werd in het Noord-Hollandse Cruquius een 56-jarige man in een rode Mercedes Vito meegenomen. De drie onbekende mannen zijn volgens de politie gefilmd in Gouda, ongeveer drie kwartier vóór de Mercedes Vito daar arriveert.

Het slachtoffer komt uit Hoofddorp. Hij werd in de nacht van dinsdag 10 op woensdag 11 augustus vrijgelaten in Delft. Zijn ontvoerders zetten hem in een woonwijk uit een auto. Het gewonde slachtoffer was mishandeld door zijn ontvoerders.

De vergisontvoering heeft vermoedelijk te maken met een onderschepte partij cocaïne eind juli in de haven van Antwerpen. Deze ontdekking zou eveneens de oorzaak zijn van een reeks geweldsincidenten en bedreigingen in Alblasserdam, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht.

Zes verdrachten vast

Voor de vergisontvoering zitten al zes verdachten vast. Het gaat om drie Rotterdammers van 22, 22, en 30 jaar, een 31-jarige man uit Zwijndrecht, een 33-jarige man uit Dordrecht en een man van 30 jaar zonder bekend woonadres. Zij werden al opgepakt nog voordat de ontvoerde Hoofddorper werd vrijgelaten.

Het Openbaar Ministerie (OM) loofde een beloning van 15.000 euro uit voor de gouden tip.