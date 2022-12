’Belg met metaaldetector per ongeluk doodgeschoten door jager’

TONGEREN - Vlak over de grens met Nederland is in België afgelopen weekend een 31-jarige man om het leven gekomen nadat hij waarschijnlijk per ongeluk door een jager werd neergeschoten, meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws.