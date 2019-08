Stuk rots breekt af en plet strandganger VS

Het stuk rots brak af bij het Grandview Surf Beach in Encinitas. Een van de gewonden is in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen, een ander liep ernstig letsel op en twee andere strandgangers raakten lichtgewond.

Op beelden van lokale omroepen is te zien dat op het strand een hoop van puin en grond ligt. Vlak daarnaast liggen de strandspullen van badgasten, zoals stoelen, parasols en surfplanken.