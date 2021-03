Zeker vijftien doden bij verkeersongeluk in Californië

Hulpdiensten rukten massaal uit. Over de toedracht was nog niets bekend.

De SUV was volgestouwd met 27 passagiers en kwam in botsing met een vrachtwagen beladen met grind. Van de inzittenden van de SUV stierven er 14 ter plekke, een ander slachtoffer bezweek in een ziekenhuis.

Onderstaande beelden worden gedeeld op sociale media.