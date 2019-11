D66: het woord ’bemanning’ moet in de ban

Lilian Helder van de PVV maakte zich druk over de ’structurele krapte bij de politie’. Ze wilde graag een debat met minister Grapperhaus, kondigde ze aan. „Gisteren en vandaag lieten twee burgemeesters weten dat politiebureaus, de weinigen die we nog hebben, niet meer fulltime open zijn en ook niet volledig bemand.”

Het ene gat werd met het andere gedicht, aldus Helder. Ook Attje Kuiken van de PvdA stelde dat ’acuut radicale maatregelen’ nodig zijn. Zij steunde het debat. Monica den Boer had echter andere prioriteiten. Zij begon met een subtiele correctie van het betoog van Helder.

„Het gaat ten eerste over bemensing, niet over bemanning”, aldus Den Boer, die ook geen steun had voor het verzoek tot een debat. Haar opmerkingen maken het nodige los op sociale media.