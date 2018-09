Aob: ’Daling kwaliteit onderwijs door lerarentekort’

Voorzitter Liesbeth Verheggen: „Ik ben niet verbaasd over de dalende onderwijskwaliteit. Het lerarentekort wordt steeds groter, en de inspectie signaleert zelf ook dat daardoor de werkdruk stijgt. En een stijgende werkdruk gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs.

De werkdruk wordt verder niet alleen verhoogd door de tekorten, maar ook doordat werkgevers steeds vaker personeel inhuren op tijdelijke of flexibele basis. En ook dat verhoogt de werkdruk, schrijft de Onderwijsinspectie zelf: ’Mogelijk geldt dat veel tijdelijk en flexibel gecontracteerd personeel de werkdruk van het zittend personeel verhoogt en de financiële ruimte van besturen vermindert.’

De eerste stappen om het afglijden van de onderwijskwaliteit tot staan te brengen zijn dan ook een vermindering van het flexwerk en het bestrijden van de lerarentekorten.

Voor dat laatste is een forse verhoging van de salarissen nodig. Zeker in het basisonderwijs: daar is een investering van 900 miljoen euro vereist om de salarissen op hetzelfde niveau te brengen als in het voortgezet onderwijs. Zonder zo’n investering wordt het beroep van leraar niet aantrekkelijk en kiezen afgestudeerden liever voor een baan in het bedrijfsleven. Zonder zo’n investering blijft het lerarentekort bestaan en verwaarloost de overheid haar grondwettelijke taak voor het garanderen van goed onderwijs. En daar worden de leerlingen de dupe van – de zwaksten het eerst.”