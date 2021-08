Grootste vakbond Hongkong onder politieke druk opgeheven

De in 1973 opgerichte vakvereniging heeft een gematigde maar prominente rol gespeeld bij de protesten twee jaar geleden in Hongkong tegen onder meer de steeds meer autoritaire greep van de Volksrepubliek op Hongkong en voor meer democratie.

Sinds die protesten is de regering van China begonnen oppositie in de voormalige Britse kroonkolonie monddood te maken en het op westerse leest geschoeide systeem te ontmantelen. Er is onder meer een speciale veiligheidswet door Peking ingevoerd die het westerse rechtsstelsel ondermijnt en talrijke figuren van de oppositie zijn in gevangenis verdwenen.

Tumor

De PTU die 95.000 leden telt, werd in de Chinese staatsmedia afgeschilderd als „een tumor die moest worden verwijderd.” Leraren die lid zijn geweest zouden een belangrijke rol hebben gespeeld bij de studentenprotesten. De bond werd anderzijds destijds door veel betogers gezien als erg gematigd.

De regeringsleider in Hongkong, Carrie Lam, heeft de PTU verweten „toe te hebben gestaan dat anti-Peking en anti-regeringssentimenten in de klaslokalen werden verspreid.” De bond is onder meer tegengewerkt door bijvoorbeeld het ministerie van Onderwijs en raakte in een crisis.