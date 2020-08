Agente die Hitlergroet bracht overgeplaatst

Ministers Koen Geens en Pieter De Crem reageerden geschokt op de beelden uit een politiecel in Charleroi, waar politieagenten minutenlang op een stervende man zitten terwijl ze lachen, dansen en een agente een Hitlergroet brengt. “Dit is buiten alle proportie.“

De agente die de Hitlergroet bracht, is sinds woensdag niet meer in operationele dienst. Mogelijk volgen nog meer tuchtrechtelijke sancties. “Wij willen ook weten hoe het komt dat de leiding nooit eerder op de hoogte is gebracht”, aldus de politie tegen Het Nieuwsblad.

Het gebeurde op 28 februari 2018 op de luchthaven van Charleroi. De 38-jarige man wilde een vlucht nemen naar Slovakije, maar gedroeg zich agressief en werd opgepakt. Hij werd opgesloten in een cel op de luchthaven, en op de beelden is te zien hoe hij zich ’s nachts tot bloedens toe met zijn hoofd tegen de celdeur beukt.

Zes agenten komen eerst naast de geboeide man zitten, maar de situatie ontaardt. Eén agent zit 16 minuten lang met zijn volle gewicht op de borstkas van de stervende man, andere agenten staan te dansen en te lachen. Een agente brengt zelfs de Hitlergroet, zo is te zien op de video bij Nieuwsblad. De man overleed de volgende dag in het ziekenhuis.