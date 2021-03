Mogelijk 1 besmetting tijdens Fieldlab-voetbalduel

Voetbal

Video: Zingende Zlatan Ibrahimovic slaat modderfiguur na dollemansrit

Zlatan Ibrahimovic bewoog donderdag hemel en aarde om vanuit Milaan in San Remo te geraken. De Zweed was eregast op het bekende lokale muziekfestival in de bloemenstad aan de Ligurische kust, maar misschien had de superster zich de moeite beter kunnen besparen.