Leden van de reddingsploeg Urban Search and Rescue (USAR) in de haven van Beiroet. Het team zoekt naar overlevenden, drie dagen na een verwoestende explosie in de Libanese hoofdstad. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Het team reddingswerkers van USAR is terug uit Beiroet. Het gespecialiseerde team had gedacht mee te kunnen zoeken naar slachtoffers van de explosie in de haven van de Libanese hoofdstad, vertelt teamleider Camille Michel. Daar bleek minder behoefte aan, maar nut had de trip zeker wel. En het maakte indruk, vertelt Michel. „Ik heb nog nooit zo veel glas gezien.”