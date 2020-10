Vermiste Celine (15) is ongedeerd weer terecht, verdachte opgepakt

Het meisje werd sinds vrijdag vermist. Waar en hoe ze is gevonden, is niet bekendgemaakt. De politie laat weten dat ’nadere info’ over de zaak mogelijk donderdag volgt.

Eerder op de dag deelde de politie foto’s van een onbekende man waarbij het meisje in de auto was gestapt. Ook werd een Amber Alert uitgestuurd. Dat gebeurt slechts 1 of 2 keer per jaar als er zeer ernstige zorgen zijn. Mogelijk zou Celine zelfs in levensgevaar zijn, dacht de politie.

„Ik wil gewoon dat Celine weer thuis komt zodat deze nachtmerrie voorbij is”, zei de vader van het meisje woensdag nog tegen De Telegraaf.

Later meer.